FOTO VN – Dainelli lascia il CS e, probabilmente, anche la Fiorentina

La foto dal nostro inviato al centro sportivo Davide Astori

Nella foto targata Violanews.com, possiamo vedere Dainelli che abbandona il centro sportivo viola dopo essere stato al suo interno per quasi tre ore. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l'incontro di oggi non sarebbe stato definitivo. All'interno del quartier generale viola sarebbe infatti andata in scena una chiacchierata tra l'ex capitano viola e la dirigenza gigliata. Chiacchierata necessaria per aggiornarsi e fare il punto della situazione dopo che l'offerta fatta a Dainelli dalla società di allenare nel settore giovanile è stata rifiutata.