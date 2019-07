Ds Livorno a VN: “Un onore l’amichevole con la Fiorentina. Vorrei un loro giovane, Dainelli e Gori…”

Sabato 3 agosto allo stadio Armando Picchi di Livorno la squadra amaranto affronterà la Fiorentina di Montella in gara amichevole. Sarà l’ultimo atto del ritiro che la squadra viola farà a Montecatini a partire dal 31 luglio. Un modo per proseguire la preparazione e farlo in Toscana, coi tifosi vicini. Violanews.com ha contattato in esclusiva Elio Signorelli, direttore sportivo del Livorno, per parlare dell’amichevole e non solo:

Direttore Signorelli, come nasce l’idea dell’amichevole con la Fiorentina?

“Innanzitutto per noi è un onore portare la Fiorentina a Livorno, speriamo di offrire ai fiorentini che sono al mare dalle nostre parti una serata di divertimento. Sarà una festa del calcio, ci piacerebbe che questo appuntamento potesse ripetersi anche in futuro. Dobbiamo ringraziare la nuova proprietà viola (Commisso) e quella storica amaranto (Spinelli)”.

Ritroverete Dario Dainelli che ha smesso di giocare da voi ed è tornato alla Fiorentina.

“Sono felice per lui, per questo suo nuovo incarico. Questo dimostra la serietà di Dario: ha appena finito da calciatore, una carriera eccellente, è già è in un club di rilievo. Da giocatore ha lasciato un bel ricordo ovunque, chi lo ha avuto lo rimpiange. Lo abbracceremo volentieri, spero che faccia bene in questo suo nuovo inizio”.

Ritroverete anche Benassi e Ceccherini.

“Federico l’ho cresciuto qui fin dai giovanissimi, da quando era un bimbo. Per noi è un orgoglio ritrovarlo e vederlo giocare in Serie A. Viene da una famiglia seria, eravamo sicuro che ce l’avrebbe fatta. Benassi è stato poco a Livorno, solo un anno, ma ha fatto bene e si è affermato”.

Lo scorso anno invece c’era Gori, anche lui della Fiorentina…

“Gori ci ha salvati coi gol al Foggia. Un ritorno? Magari ci incontreremo con Pradè che è un dirigente serie e competente e valuteremo”.

E magari parlerete di altri giovani viola?

“Sicuramente a Firenze ce ne sono tanti che ci possono interessare. Ce n’è uno in particolare che vorrei ma non faccio il nome. Spero di averlo al Livorno il prossimo anno”.