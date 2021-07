Cori, fumogeni e bomboni: riecco gli ultras. E quel “Davide Astori” al 13’…

Il ritiro della Fiorentina ha finalmente riaccolto i tifosi e la loro festa fatta di immagini e suoni, cornice perfetta per una Viola che sta pian piano cercando la strada giusta

Federico Targetti

L'immagine è di quelle che colpiscono, e la potete vedere in copertina di questo articolo: la Fiorentina al completo radunata sotto gli spalti del Benatti di Moena, ad ascoltare in religioso silenzio i leader della tifoseria viola. Da troppo tempo non assistevamo a scene di questo tipo. Concetti come "questo è l'anno zero" o "per Firenze" appaiono più forti se a enfatizzarli sono le persone che Firenze la vivono fin dalla nascita e che la Fiorentina la tifano fin da pochi istanti dopo. Ma non ci sono solo le immagini, anzi.

Come ai vecchi tempi

Quella di ieri era un'amichevole, ma come tutte le partite è durata 90 minuti. E per tutti i novanta minuti la tifoseria organizzata viola ha fatto arrivare il proprio supporto ai giocatori in campo con cori, fumogeni e quei "bomboni" tanto cari alle telecronache che tempo fa realizzava il collega Sandro Piccinini. Certi suoni, certi ritornelli, non si sentivano in occasione di una partita di calcio della Fiorentina dal 22 febbraio 2020, data dell'ultima partita al Franchi, contro il Milan, a porte aperte. Poi, l'incubo della pandemia e il campionato a porte chiuse, salvo qualche spiraglio dopo la scorsa estate. E ora, con le vaccinazioni che galoppano malgrado qualcuno che procede in direzione ostinata e contraria, il campionato che ci attende promette di aprirsi con la colonna sonora del tifo, seppur ridotto, negli stadi. Bentornati, tifosi.

DA13

Post Scriptum, come nelle lettere. Tra tutti i cori che abbiamo sentito ieri, non poteva mancare, e noi non potevamo mancare di sottolineare, quello al minuto 13 per Davide Astori. Che forse è quello che più di tutti scandisce l'appartenenza alla maglia viola e a un sentire comune che sta tornando di casa a Firenze. Pardon, per ancora qualche giorno a Moena.

******