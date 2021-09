Caro Odriozola, ti ricordi quando…

Due soluzioni alternative per la fascia offensiva della Fiorentina. Ci sono in rosa dei giocatori che potrebbero all'occorrenza sostituire i titolari del ruolo. Ecco chi sono.

La Fiorentina ha rinunciato ad acquistare un quinto esterno d'attacco lasciando in rosa i titolari Gonzalez e Callejon con alle spalle lo scalpitante Sottil e Saponara che Italiano cerca di adattare ancora una volta al ruolo pur non avendo il passo rapido e la corsa veloce tipica di un esterno alto. Ci sono però anche delle opzioni diverse in rosa, visto che ormai almeno fino a gennaio la situazione non potrà cambiare. La prima è rappresentata da Kokorin che per ammissione di Daniele Pradè ha le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli in attacco e anche quello di esterno. In effetti in tutti gli anni in Russia Kokorin ha giocato spesso come esterno, ma visto lo scarso adattamento strato finora dal giocatore al calci italiano credo che affidarsi a lui per un ruolo delicato come quello di esterno di attacco sia un po' rischioso tanto è vero che Italiano lo ha relegato al ruolo ingrato di vice Vlahovic.