Campione italiano Supermassimi a VN: “Mi ispiro a Ribery e Chiesa. Spero che Iachini diventi il leader della Fiorentina”

Ai microfoni di Violanews.com si è concesso uno degli uomini del momento della boxe italiana, il pratese di nascita, ma fiorentino d’adozione, Matteo Girolamo. Dopo il prestigioso titolo conquistato, l’obiettivo personale è raggiungere la nazionale italiana di pugilato. Per arrivarci, si ispira liberamente a due grandi campioni del presente gigliato come Ribery e Chiesa. Queste le parole del tifoso viola d’eccezione:

Come è nato il mio tifo per la maglia viola?

Il mio amore per la Fiorentina è nato vivendo la città di Firenze che mi ha adottato. Seguendo il calcio, partita dopo partita, la fede viola è maturata. Inoltre stimo molto due grandi interpreti di questa squadra: Franck Ribery e Federico Chiesa. Da loro traggo grande ispirazione, in campo combattono sempre fino alla fine e non danno mai niente per scontato, per me sono un punto di riferimento. Per questo motivo spero che Federico possa rimanere con noi a lungo, per dare una mano e per fare la differenza come solo lui e pochi altri sanno fare.