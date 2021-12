Con una vittoria i gigliati salirebbero al secondo posto in classifica

Undicesima giornata del Campionato Primavera 1, a Parabita (LE) si gioca Lecce-Fiorentina. I viola di Alberto Aquilani vogliono vincere per salire al secondo posto, di fronte i giallorossi di Vito Grieco coinvolti in zona retrocessi. I risultati in tempo reale e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.