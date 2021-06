Primavera Fiorentina-Juventus 0-1: dominio senza reti, sconfitta immeritata

Prima volta con il pubblico al "Bozzi" dopo il lockdown

Sconfitta immeritata per la Primavera di Alberto Aquilani. I viola dominano, creano occasioni, colpiscono un palo ma non sfondano. Alla Juventus basta un tiro in porta per segnare e portare a casa la vittoria. Classifica che non si muove, ma le rivali ora possono avvicinarsi. Gli altri risultati di giornata e la classifica aggiornata su Numericalcio.