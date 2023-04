Coppa Italia Primavera, la finale Fiorentina-Roma LIVE dalle 20:30 su Violanews

Allo stadio “Arechi” di Salerno si gioca Fiorentina-Roma, finale di Coppa Italia Primavera 2022/2023. I viola di Aquilani cercano il quinto successo di fila, per mettere in bacheca il trofeo per l'ottava volta e raggiungere così il Torino in cima all'albo d'oro. Dall'altro lato i giallorossi dell'ex Guidi, che proveranno a interrompere la serie di trionfi gigliati per alzare al cielo per la sesta volta una coppa che manca dal 2017. La Fiorentina arriva alla finale dopo aver eliminato Ascoli, Atalanta e Genoa, mentre la Roma ha superato Lecce, Napoli e Inter. Nell'unico precedente stagionale, nella gara di andata in campionato, i viola si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta di Capasso. Dalle 20:30 vi racconteremo Fiorentina-Roma direttamente dall'Arechi di Salerno.