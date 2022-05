Fiorentina-Roma: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina - Roma, l’analisi quote di OddsChecker: viola leggermente favoriti ma contro la Roma la vittoria manca dal 2016

Redazione VN

Tre punti separano Roma e Fiorentina. Tre punti che valgono l’Europa in una lotta serrata in cui rientrano anche Lazio e Atalanta. Il monday night della 36esima giornata del campionato di Serie A, in programma al Franchi alle 20.45, si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. I viola di Italiano vogliono uscire da un periodo tutt’altro che roseo, i giallorossi centrare l’obiettivo stagionale dell’Europa League e ripartire dopo lo stop dell’Olimpico contro il Bologna.

GLI ULTIMI RISULTATI – Un mese da incubo per la Fiorentina iniziato con la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. La squadra di Italiano ha infatti collezionato ben tre sconfitte consecutive contro: Salernitana, Udinese e Milan. L’ultima vittoria risale al 16 aprile contro il Venezia grazie alla rete di Torreira.

Risultati altalenanti anche per la Roma di Mourinho che nelle ultime tre ha pareggiato contro il Napoli, perso contro l’Inter e pareggiato nuovamente contro il Bologna nell’ultima giornata di campionato. I risultati dei giallorossi sono stati condizionati anche dall’impegno europeo in Conference League, primo obiettivo della stagione.

Il pericolo numero uno per la Fiorentina è ovviamente Tammy Abraham che è anche il miglior marcatore dei giallorossi. Come rivelato da OddsChecker, c’è il 18.2% di possibilità che sia lui il primo a segnare. Più basse invece le quote per Piatek che ha il 15.4% di sbloccare la gara per primo.

I PRECEDENTI – Fiorentina e Roma si sono sfidate ben 190 volte: 66 sono le vittorie dei giallorossi, così come i pareggi. Leggermente più bassi i successi viola che in casa si fermano a 58. Il match d’andata disputato allo stadio Olimpico finì 3 – 1 con le reti di Mkhitaryan e la doppietta di Veretout. Come ci informa OddsChecker l’ultima vittoria della Fiorentina in casa contro la Roma risale al 2016 quando i viola vinsero di misura grazie alla rete di Badelj.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker la Fiorentina è leggermente favorita per la vittoria finale con il 40% di possibilità conquistare i tre punti. Di poco inferiore invece la probabilità che vincano i giallorossi con il 35.1% di chance. Il segno X ha il 29.4% di possibilità di realizzarsi considerando anche il massimo equilibrio nei precedenti.

Attacchi e difese delle due squadre si equivalgono: 55 reti segnate dalla Roma, 54 dalla Fiorentina. I reparti arretrati hanno subito rispettivamente 40 e 47 gol. L’equilibrio è quasi perfetto anche per i segni Under 2.5 e Over 2.5. C’è infatti il 54.6% di possibilità che il match finisca con almeno tre reti; allo stesso tempo c’è il 50% di probabilità che invece i gol siano non più di due. Alte invece le chance, al 60.2%, che sia Fiorentina che Roma vadano in gol. Meno probabile, al 44.4%, che una delle due squadre non riesca a segnare neanche una rete.