Zappacosta, ecco l’intesa col Chelsea. Si attende l’ok del giocatore

La Fiorentina sembra aver superato la concorrenza per Zappacosta: c'è l'accordo col Chelsea, manca quello con il calciatore

La Fiorentina fa sul serio per Davide Zappacosta. È l'ex Genoa (SCHEDA) la prima scelta per la fascia destra visto l'addio di Lirola. Lo spagnolo è ormai vicino a ricongiungersi al Marsiglia (13 milioni), con i viola che sono a buon punto nella trattativa con il Chelsea. Secondo il Corriere Dello Sport ci sarebbe già anche una prima apertura del calciatore al trasferimento e - soprattutto - un'intesa di massima con il club londinese. Sembra ormai realtà il sorpasso sull'Atalanta nonostante manchino gli ultimi dettagli. Al Genoa ha disputato un'ottima stagione e anche lo stesso calciatore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A. Le sue abilità balistiche e nei cross farebbero decisamente al caso del 4-3-3 di Italiano.