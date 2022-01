VN – Pulgar verso il prestito, raggiunto l’accordo tra un club estero e ACF

Per l'ex Bologna sono ore caldissime

Erick Pulgar sembra essere destinato a lasciare la Fiorentina in queste ultime ore di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la società viola avrebbe trovato l'accordo con il Galatasaray per il prestito del centrocampista cileno. Adesso la società turca è al lavoro per raggiungere un'intesa anche con lo stesso Pulgar. Se la trattativa dovesse andare in porto aumenterebbero notevolmente le chance di Amrabat di restare in viola.