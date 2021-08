VN – Duncan in uscita: interessi dal Veneto, ma occhio alla Turchia e al Napoli

Poco spazio per Duncan nel ruolo di mezzala sinistra

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Alfred Duncan pare aver perso il duello con Maleh per fare da vice-Castrovilli, ed è sempre più sul mercato: in Italia, il Verona e il Venezia lo hanno chiesto in prestito, mentre c'è stato un timido sondaggio da parte del Napoli. Al di fuori dei confini nazionali, invece, c'è da registrare la richiesta di informazioni da parte dei turchi del Besiktas.