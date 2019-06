Come scrive Tuttosport in edicola stamani, la Fiorentina si inserisce nella corsa ad Andrea Petagna. La Spal sta pensando di rivoluzionare l’attacco (l’idea è quella di puntare sull’ex viola Babacar), e una delle contropartite viola potrebbe essere Riccardo Saponara. Il trequartista è appena tornato dal prestito alla Sampdoria e può essere la pedina giusta per il cambio di modulo auspicato da Semplici.