Torino, Kouadio verso lo svincolo: piace anche alla Fiorentina

Christ Kouadio potrebbe salutare il Torino svincolandosi. L’esterno ivoriano sembrava a un passo da un prestito all’Arezzo, ma la situazione è cambiata. Il ragazzo va verso lo svincolo dal Torino (il vincolo di addestramento scade oggi) e a quel punto sarebbe libero di cercarsi un’altra sistemazione. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie A: è alta l’attenzione di Fiorentina, Genoa e Parma, che a quel punto non vorrebbero farsi scappare un giocatore a parametro zero, che nei due anni in Primavera tra Cagliari e Torino ha lasciato buone impressioni. Lo scrive toronews.net.