Tonali ormai fuori portata? Su di lui Juve, Inter, PSG e City

Sembra proprio che Sandro Tonali (la scheda) sia destinato a restare solo un sogno per la Fiorentina di Rocco Commisso. Ad agosto scorso Joe Barone e Daniele Pradè avevano provato ad imbastire una trattativa con Massimo Cellino, presidente del Brescia, ma il proprietario delle Rondinelle aveva risposto picche, con la certezza che, pazientando un anno, avrebbe potuto ottenere una cifra molto più alta per il cartellino del suo centrocampista. Ed infatti secondo Sky Sport a giugno ci sarà una vera e propria asta per Tonali, con Juventus, Inter e Manchester City assolute protagoniste, ma anche il PSG, che vorrebbe ripetere l’operazione legata a Marco Verratti.