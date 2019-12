Come riporta Tuttomercatoweb, Sofyan Amrabat (LA SCHEDA)è l’obiettivo principale per il centrocampo del Napoli, che si sarebbe fatto sotto in maniera decisa con l’intento di lasciare il giocatore in prestito a Verona, dopo l’acquisto, fino a fine stagione. L’Hellas però non è soddisfatta della proposta, che vorrebbe di almeno 15 milioni a fronte dei 10 più 2 offerti. L’offerta azzurra non basta, l’asta parte dai 15 milioni. Partecipanti? Alcune società inglesi, Milan, Lazio e Fiorentina.