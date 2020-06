Thiago Silva, la Fiorentina ci prova. Andersen: operazione fattibile, ma…

Campo, con il triste 1-1 contro il Brescia, ma anche mercato sulle pagine de La Nazione. Per quanto riguarda la difesa, la Fiorentina guarda in Francia.

Thiago Silva

Il club viola ha chiesto al PSG: il brasiliano ha deciso di non rinnovare? La risposta è stata positiva e i dirigenti gigliati si sono rivolti all’entourage del giocatore per conoscere i margini di accordo per realizzare, a 12 mesi di distanza, una seconda operazione Ribery.

Andersen

L’operazione è fattibile, ma ci sarà da lavorare (e molto) sul piano economico. Il concetto è questo: se il giocatore, a livello d’ingaggio, dovrebbe rientrare a pieno nella fascia medio-alta della rosa della Fiorentina, il Lione punta a trattare il suo cartellino su una base non inferiore ai 20 milioni.

LA SCHEDA TECNICA DI ANDERSEN