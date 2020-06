Lazio, Tare: “Kumbulla ci interessa, può essere una pedina importante per noi”

Il Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport di un nome sensibile in chiave mercato per i biancocelesti, quello del centrale italo-albanese Marash Kumbulla. “Ci siamo incontrati col Verona perché Marash ci interessa“, ha detto Tare. “Per la Lazio può essere una pedina importante per i prossimi anni ma tutto è ancora da sviluppare. Non avevamo aspettative di chiudere giovedì, quando ci siamo incontrati”. Il nome di Kumbulla, come è noto, è stato spesso menzionato anche in ottica Fiorentina.