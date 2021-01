Tare: “Caicedo è un giocatore della Lazio, nessuna offerta”

Ighli Tare ai microfoni di Sky Sport ha realizzato una breve panoramica del caso Caicedo. Pre-tattica o verità? Queste le sue parole:

Confermo che non abbiamo mai ricevuto offerte per il ragazzo. Caicedo ha sempre fatto molto bene quando è stato chiamato in causa, è un giocatore della Lazio. Ci contiamo.