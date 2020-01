Suso può tornare in patria: partita la trattativa tra Milan e Valencia

Il Milan vuol cedere Jesus Suso e adesso la pista più percorribile per l’esterno mancino può essere quella del ritorno in patria. Secondo Radio Marca, infatti, il Valencia è molto interessato alla prestazioni sportive dell’ex Liverpool e sta per intavolare una trattativa con il club rossonero. In Italia, invece, solo la Roma può rientrare in corsa per Suso, considerando anche il mancato arrivo di Politano, mentre la Fiorentina oramai appare sempre più defilata.