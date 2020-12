Su Cutrone anche il Napoli? Ai viola può interessare un mediano di Gattuso

Ormai è chiaro a tutti: Patrick Cutrone nelle prossime settimane lascerà Firenze, città in cui non ha avuto fortuna, dopo essere arrivato nel gennaio 2020 in prestito dal Wolverhampton. Il giovane centravanti in Serie A ha diversi estimatori, secondo La Nazione tra questi c’è anche il Napoli, nonostante il rientro che avverrà a breve di Victor Osimhen e la presenza in rosa di Andrea Petagna. Per il quotidiano, il club partenopeo potrebbe fare un pensierino sul centravanti dell’Under 21 ed in cambio potrebbe dare ai viola Diego Demme (la sua scheda), centrocampista centrale che piace a Daniele Pradè. Il d.s. gigliato già aveva seguito l’italotedesco nell’estate 2019, poi anche nello scorso settembre alcuni media napoletani avevano rilanciato questo interesse.