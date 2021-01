Stallo intorno a Montiel. Lo spagnolo ha solo una timida offerta dalla Serie B

Il gol decisivo in Coppa Italia a Udine, ma in campionato nemmeno un minuto. Tofol Montiel non ha mai trovato spazio nella Fiorentina di Cesare Prandelli e come scrive La Nazione, è da tempo nella lista dei partenti. Ma il giovane spagnolo classe 2000, in attesa di notizie da parte di Pradè, non ha ricevuto offerte concrete: a poche ore dalla fine del calciomercato l’intenzione è sempre quella di cederlo in prestito per trovare continuità ma a parte qualche abboccamento da parte del Cosenza non c’è mai stata una vera e propria trattativa.

