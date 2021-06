Stadio, Italiano alla Fiorentina nelle prossime 48 ore: i dettagli

La clausola rescissoria non è unica strada per Italiano alla Fiorentina

Il Corriere dello Sport è sicuro: ancore poche, al massimo 48, e Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Sono stati fatti altri passi in questa direzione. Serve pazienza, ma l'avvicinamento è costante, così come la trattativa, in dirittura d'arrivo.

Il nuovo accordo con il club viola prevede un biennale con opzione sul terzo. La clausola rescissoria prevista nel contratto dell'allenatore con lo Spezia è la soluzione più rapida per arrivare alla puntata finale della vicenda, ma le parti si stanno parlando con serenità e non sono escluse strade diverse. Magari una telefonata tra Commisso e Platek potrebbe dare un'accelerata definitiva, così come non sono escluse contropartite tecniche come Luca Ranieri o Riccardo Saponara per liberare tutto lo staff tecnico composto da otto uomini.