Sport Mediaset: Leao come contropartita per Vlahovic, ACF stuzzicata

Secondo quanto si apprende da Sport Mediaset, il Milan avrebbe pensato di inserire l’attaccante portoghese Rafael Leao come parziale contropartita nell’affare-Vlahovic. La Fiorentina ci sta pensando, ma la valutazione del serbo non scende sotto i 40 milioni: basterà Leao per abbassare a sufficienza la cifra?

