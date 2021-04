Il Milan cercherà un attaccante nel prossimo mercato estivo, un giocatore da affiancare ad Ibrahimovic di cui possa raccogliere completamente l’eredità in futuro. Sul sito di Sky Sport si citano i 3 obiettivi primari del club rossonero tra cui spicca Dusan Vlahovic. “Le sue recenti prestazioni – si legge – fanno sì che la Fiorentina richieda una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Il contratto di Vlahovic scade infatti a giugno 2023 e il presidente Commisso vorrebbe trattenere il calciatore, intorno al quale costruire una squadra ambiziosa. Al momento la cifra viene ritenuta troppo elevata per le casse rossonere”. Le alternative per il Milan sarebbero Andrea Belotti del Torino e Donyell Malen del Psv, entrambi valutati circa 30 milioni.