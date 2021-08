Sky UK: sorpasso Tottenham per Milenkovic, lo vuole Paratici

Gli occhi di Paratici sui gioielli della Fiorentina: Vlahovic e, di nuovo, Milenkovic. Le ultime

Quando sembrava ormai quasi tutto fatto, si è arenato il trasferimento di Nikola Milenkovic al West Ham. E sul difensore della Fiorentina potrebbe tornare con forza il Tottenham: lo scrive in questi minuti il sito di Sky Sport UK, ricordando che il difensore serbo è da tempo sul taccuino di Fabio Paratici. Gli Spurs si erano poi concentrati su Tomiyasu, senza però arrivare ad un accordo con il Bologna. Ecco perchè gli Spurs preparano un rilancio con la Fiorentina per Milenkovic... E ANCHE PER VLAHOVIC? LE ULTIME