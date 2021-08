Simy si allontana dall’Italia: per lui insiste un club della Liga spagnola

Lo scatto decisivo del club spagnolo potrebbe avvenire nella giornata di domani

Simy è uno dei pezzi più importanti in uscita dal mercato di Serie B, dopo la retrocessione del Crotone. La Fiorentina ci aveva pensato come vice-Vlahovic, ma le ambizioni del centravanti nigeriano vanno oltre il ruolo di riserva, e così, riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, le alternative più concrete sembravano l'Inghilterra e, in Italia, la Salernitana neopromossa. Negli ultimi giorni, invece, si è fatto avanti il Maiorca con una proposta di 3,5 milioni di euro, e la giornata di domani potrebbe vedere l'accelerata decisiva per lo sbarco di Simy in Spagna.