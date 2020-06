Sersanti, promesso sposo viola: “Manca solo la firma, ancora devo realizzare”

Alessandro Sersanti è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2002, di proprietà della Robur Siena e protagonista della promozione in Serie C del Grosseto, pregusta il trasferimento in viola: “Ancora devo firmare, anche se manca solo quello. Aspetto solo di parlare con la società viola. Sono contento anche se ancora devo realizzare quello che mi sta accadendo. Sarebbe sicuramente uno scalino importante per il mio futuro da calciatore. So che da Firenze mi hanno seguito per tutto il campionato e questo mi inorgoglisce”, ha racconta a Il Tirreno.

Sogni e prospettive

Sersanti ha poi aggiunto: “Penso che nel mio percorso di crescita non sarebbe neanche stato male giocare un anno in C col Grosseto, ma questo non dipende da me. Comunque, anche giocare un campionato con la Primavera viola, in un torneo in cui ci sono tutti i migliori giovani italiani, è molto stimolante. Sono nel momento decisivo per la mia carriera e devo solo cercare di dare il massimo per arrivare a coronare il mio sogno“.