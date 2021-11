Schira: “Mayoral probabile, Berardi prima scelta. Su Vlahovic e Milenkovic…”

Il punto sulla Fiorentina tra gennaio e giugno: "Vlahovic preferisce la Juve, poi se arriva il City può cambiare tutto"

L'esperto di mercato Nicolò Schira , firma anche di Violanews, fa il punto sulla Fiorentina in ottica gennaio. Queste le sue parole a Radio Bruno: "Credo che Vlahovic non voglia andare via a gennaio, preferisce rimanere a Firenze fino a fine campionato. Tra i club che si sono fatti avanti, la Juventus è quello che preferisce rispetto all'Arsenal e credo pure al Tottenham, anche perchè lui si trova benissimo in Italia. Se però si presentasse il Manchester City le cose potrebbero cambiare ed è quello che si augura la Fiorentina. Una trattativa con i bianconeri non è ancora iniziata.

Berardi è la prima scelta della Fiorentina per l'esterno d'attacco, Orsolini può essere un'alternativa. Il suo agente Minieri è in ottimi rapporti con la dirigenza viola. Julian Alvarez piace molto, ma la situazione è ancora da capire e c'è il rischio di un'asta internazionale. Per quanto riguarda Borja Mayoral ci sono tutti i presupposti perchè possa approdare alla Fiorentina, non come erede di Vlahovic ma come alternativa per alzare il livello del parco attaccanti. West Ham su Milenkovic? In estate il giocatore era scettico su questa destinazione, ma adesso sono terzi in Premier League. C'è stato l'infortunio di Ogbonna ma vedo improbabile una cessione del difensore a gennaio, se ne può riparlare a giugno".