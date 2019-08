Scambio Borja Valero-Biraghi: ipotesi sospesa, ma non tramontata

Possibile asse di mercato tra Fiorentina e Inter. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’idea di inserire Biraghi nelle liste dei giocatori cresciuti nel proprio vivaio è ancora viva sulla sponda nerazzurra di Milano, al pari dell’ipotesi di un ritorno in viola di Borja Valero. Per il momento Conte è alle prese con altri problemi, non ultimo l’infortunio di Godin, ma l’eventualità di uno scambio è sospesa, non tramontata.

ALTRA OPERAZIONE AMARCORD: FIORENTINA SU BADELJ