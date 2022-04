Sarri vuole Vecino per sostituire Luis Alberto. L’alternativa è un Viola

Il centrocampista spagnolo, nel mirino della Fiorentina, è il primo indiziato a lasciare la Capitale

Il Messaggero dedica un’ampia pagina a Luis Alberto. Il centrocampista che ha vissuto una stagione altalenante, è nel mirino della Fiorentina, che lo ha individuato come pedina per rinforzare il reparto in virtù dell'infortunio di Castrovilli . Nel giornale, però, si legge di come un altro club italiano si stia muovendo sullo spagnolo, il Napoli di Luciano Spalletti. Questo il punto del quotidiano sui possibili incroci di mercato in mezzo al campo:

"Adesso c’è l’esame Milan per il riscatto di Luis Alberto. È una vetrina anche per se stesso contro la squadra che la scorsa estate lo ha sedotto e abbandonato di fronte ai 40 milioni richiesti da Lotito. I rossoneri offrivano la metà per lo spagnolo. Oggi lo sconto a 30 milioni sarebbe assicurato perché Sarri da gennaio chiede Vecino al posto di Luis Alberto. Sono in ballo pure Djuricic e Saponara a costo zero, ma prima dev’essere ceduto lo spagnolo. L’agenzia You First, lo ha proposto al Napoli, che ora sembra interessato. I partenopei però vorrebbero inserire Petagna per il 29enne iberico. La Lazio non vuole invece contropartite, anche perché Sarri preferirebbe Pinamonti o Caputo oppure inserire il pupillo Mertens in attacco. Lotito ne ha parlato con De Laurentiis al telefono e il discorso può essere presto approfondito"