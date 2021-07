Rugani possibile obiettivo viola? Il procuratore: “Non è sul mercato… per ora”

Per il momento l'ex Empoli non si muove da Torino, ma durante il mercato la situazione potrebbe cambiare

In attesa di definire le situazioni relative a German Pezzella e Nikola Milenkovic, la Fiorentina sta pianificando le prossime mosse anche per quanto riguarda il proprio reparto arretrato, considerando che come centrali, nell'eventualità della partenza di entrambi i titolari, ci sono solo Quarta ed Igor. Uno dei nomi accostati al club gigliato negli ultimi giorni è quello del lucchese Daniele Rugani, ex Empoli e di proprietà della Juve. Il suo procuratore Davide Torchia a Radio Sportiva ha detto: "Per il momento non si muove da Torino, Allegri ha un'opinione precisa su di lui. Ma il mercato è lungo, qualcuno sicuramente dovrà uscire e potrebbe essere anche lo stesso Daniele, che ha tanto mercato".