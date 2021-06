Repubblica Napoli: Politano, niente Fiorentina. Al top con Spalletti

Il nuovo tecnico l'aveva già voluto all'Inter e vuole puntarci anche a Napoli. Interesse viola non preso in considerazione

Il Napoli di Spalletti punta molto su Matteo Politano. E l'interesse della Fiorentina non è stato neanche preso in considerazione. Così scrive stamattina La Repubblica - edizione Napoli, sottolineando che tra il nuovo tecnico azzurro e l'esterno d'attacco il feeling è alto già dai tempi dell'Inter: fu proprio Spalletti a volerlo dal Sassuolo. Politano dopo l'ottima stagione appena conclusa (12 gol ufficiali) ha voglia di consacrarsi e riprendersi anche la nazionale, dopo la recente beffa. E pure Gattuso ha capito che il Napoli non è disposto a cederlo.