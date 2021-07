Regista: Torreira tra i papabili, attenzione a due soluzioni interne

Italiano vuole un regista

La Fiorentina è alla ricerca di un regista. Né Pulgar, né Amrabat hanno dato garanzie nelle scorsa stagione e Italiano non ha ancora lavorato con loro. Vorrà valutarli all'inizio di agosto, ma questo tipo di lavoro non è ancora iniziato. I nomi che circolano con più insistenza in ottica viola sono quelli di Stefano Sensi dell'Inter, Lucas Torreira dell'Arsenal ( SCHEDA ) ed Elles Skhiri del Colonia ( SCHEDA ). Tuttosport fa anche il nome di Matteo Ricci ( SCHEDA ), svincolato, allenato da Italiano nello Spezia.

Sul primo ci sono dubbi sulle sue condizioni fisiche, il secondo piace da tempo al ds Daniele Pradè e per questo rimane fra i papabili. Skhiri, infine, non conosce la Serie A, ma è da monitorare. Senza dimenticare che in casa ci sono due baby che si sono messi in buona evidenza a Moena: Krastev, classe 2003, e Bianco del 2002.