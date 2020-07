Rebic, futuro rossonero: Eintracht Francoforte e Milan trattano con la Fiorentina

Il futuro di Ante Rebic sarà al Milan. Merito dei 10 gol segnati in campionato, più uno in Coppa Italia. Il club rossonero e l’Eintracht Francoforte – riporta calciomercato.com – stanno parlando per anticipare il riscatto a questa estate e non a quella stabilita del 2021. Il Diavolo insiste e vorrebbe fare l’operazione a prescindere dal destino di Andrè Silva. C’è un accordo di massima sulla base di 25 milioni di euro da versare nelle casse del club tedesco. Una stretta di mano che però non vuole dire già fumata bianca: le due società lavorano a uno scambio alla pari, un doppio affare dalle cifre identiche. I club, al momento, stanno trattando anche con la Fiorentina: in ballo la percentuale (attualmente fissata al 50%) da corrispondere al club viola, fissata ai tempi della cessione ai tedeschi nel 2016.