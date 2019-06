Portiere, la Fiorentina si muove per Viviano. Ma l’operazione è legata ad un’uscita

È ancora ben salda nella mente di Daniele Pradè l’idea che vorrebbe Emiliano Viviano fare ritorno a Firenze dopo sei anni. Stando a quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini sul suo profilo Twitter, la trattativa starebbe proseguendo anche in queste ore, ma sarebbe legata a doppio filo con un’operazione in uscita con Bratlomiej Dragowski come protagonista. Dopo il finale di stagione da fenomeno con la maglia dell’Empoli (che non è comunque stato sufficiente per evitare la retrocessione agli Azzurri), il polacco non accetterebbe di fare il secondo a Lafont, e sta cercando un’altra sistemazione.