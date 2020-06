Pezzella e il richiamo della Liga: il Valencia offre un portiere e un attaccante

Quale futuro per German Pezzella? Ufficiosamente dalla Spagna – scrive La Nazione – stanno provando a fare leva per riportare l’argentino nella Liga. Il Valencia fa sul serio, ma si sta scontrando non tanto con la volontà del giocatore, quanto con la fermezza della Fiorentina che per muovere una delle sue pedine cardine vuole soldi. Nessuna contropartita tecnica, ma solo contanti. Almeno 20 i milioni che serviranno per iniziare a discutere. Il club della Comunità Valenciana, invece, secondo fonti spagnole avrebbe cercato di inserire nella possibile trattativa il portiere olandese Jasper Cillessen (classe 1989) e la punta Kevin Gameiro (classe 1987), Due profili che per diversi motivi non hanno acceso gli entusiasmi dei dirigenti gligliati. Dragowski è il portiere titolare della Fiorentina e non c’è motivo di cambiarlo. Se poi ci fosse anche questa tentazione – nel mercato tutto può accadere – i viola hanno sempre sotto contratto il francese Lafont. Per l’attacco si lavora a profili profondamente diversi rispetto a Gameiro (spunta anche Ibrahimovic).