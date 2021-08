Penultimo giorno interlocutorio: contatti e nulla più, oggi tutto in ballo

Poche ore alla fine della sessione estiva, la Fiorentina valuta i margini per l'ultimo colpo

La Nazione scrive oggi che nell'ultimo giorno di mercato si possono ribaltare le prospettive: esattamente come è successo nelle ultime 24 ore, nelle quali Orsolini è sembrato allontanarsi. C'è stato un contatto col Sassuolo, ma senza fondamentali passi avanti per Berardi o Scamacca. Origi del Liverpool, nonostante la scadenza, ha un costo troppo elevato. Ma attenzione, a sorpresa, a Munoz del Genk, che in Colombia danno vicino ai viola nonostante l'arrivo di Odriozola.