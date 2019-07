Pedullà: “Veretout, ecco a quanto si può chiudere. Su Lirola, Pezzella e Vitor Hugo…”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Confermo l’interesse concreto del Besiktas per Vitor Hugo. Credo non si senta intoccabile e che voglia andare. Veretout? Vuole molto più il Milan che la Roma. I giallorossi stanno aspettando la possibile rottura. I prossimi due giorni saranno interlocutori per poi andare alla chiusura tra martedì e mercoledì. Con le offerte siamo già arrivati a 20 milioni di euro, bonus inclusi. La Fiorentina è già scesa dalla richiesta iniziale di 25 milioni, per me a 21-22 si chiude. Dragowski? La Fiorentina è tranquilla ma mi fa un po’ specie che al 13 di luglio ci sia ancora bisogno di tranquillizzare… Lirola (SCHEDA)? Il Sassuolo ha chiesto la luna ma dovrà accontentarsi di mezzaluna perché non possono trattenerlo con la forza. Chiesa? Credo che la sua volontà resti quella di andare. Pezzella? Apprezza l’interesse del Milan ma non ha chiesto di andare”.