Pedullà: “Per Biraghi-Inter se ne riparla da lunedì. Occhio a De Paul”

A Radio Bruno, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto di mercato sulla Fiorentina: “Non sono attesi sviluppi in giornata per il passaggio di Biraghi all’Inter, se ne riparlerà da lunedì. Crescono le quotazioni di Dalbert in viola perché il Nizza non alza l’offerta. Raphinha? L’offerta è di due milioni di prestito più 12-13 di riscatto. La Fiorentina alzerà l’offerta solo se le prime scelte – Suso, Berardi – andranno a naufragare. E occhio a De Paul, che domani giocherà ma sul quale possono esserci sviluppi. Simeone può essere una contropartita tecnica con l’Udinese, ma lui continuerà a prendere tempo, Sassuolo e Cagliari compresi. Llorente? Non risulta, c’è soltanto il Napoli, a Firenze solo una visita di cortesia. Tra gli esuberi Eysseric ha qualche estimatore, per Thereau invece si può andare con una soluzione alla Strinic (risoluzione del contratto n.d.r.).