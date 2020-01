Pedullà: “Cassata un’opportunità. Juan Jesus? Il problema è il costo del cartellino”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l’esperto di mercato Alfredo Pedullà per il consueto punto di mercato sulla Fiorentina:

La strategia della Fiorentina è chiara, e il grande investimento per il centrocampo sarà fatto nella prossima estate. Intanto ha rinnovato i giovani, si è tolta lo sfizio Ribery e si è tolta il dente sull’attaccante con Cutrone. Cassata? Sarebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto (LA SCHEDA DEL GIOCATORE) : il Genoa sta rifondando e così è nata questa opportunità, ma il mercato entrerà nel vivo a partire da lunedì. Juan Jesus? Non è un problema di ingaggio ma di cartellino: la Roma vuole 7-8 milioni, esborso che la Fiorentina non vuole fare. Bonifazi? Il Bologna si è attivato tardi, la Fiorentina si era staccata dal carro da una settimana e così se l’è assicurato la Spal. Uscite? Ranieri è diretto ad Ascoli, e a parte Dabo deve essere fatta qualche altra operazione di sfoltimento.