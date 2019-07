Pedullà: Biglia ha accettato il Genoa

Il centrocampista argentino del Milan Lucas Biglia ha accettato l’offerta proposta dal Genoa, squadra che nelle ultime settimane aveva rafforzato la sua posizione puntando tutto sul regista rossonero. A rilanciare la notizia è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà dal suo stesso portale web. Il giocatore, accostato anche alla Fiorentina per la trattativa Veretout e poi singolarmente, ha scelto la maglia rossoblu e il progetto tecnico di mister Andreazzoli. Un colpo importante per la squadra genovese anche perchè Biglia è in scadenza di contratto e sicuramente non riceverà richieste folli da parte del club rossonero.