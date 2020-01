Pedulla: “Atalanta in vantaggio su Bonifazi, Fiorentina tentativo in extremis”

Come riportato da Alfredo Pedullà, Kevin Bonifazi potrebbe lasciare il Torino durante il mercato di Gennaio. Sul centrale, da tempo è presente l’Atalanta che per prima si è interessata al classe 1996. La Fiorentina tuttavia, tramite una richiesta ufficiale, sta tentando di ricucire lo svantaggio. L’ex Spal è il primo nome per la difesa gigliata, l’investimento giusto per regalare un rinforzo pregiato a mister Iachini. Nei prossimi giorni sono attese novità, la concorrenza rimane alta.