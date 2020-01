Pedro ha scelto: Firenze o Brasile. Kannemann nella trattativa col Gremio?

Che ne sarà di Pedro? La sua avventura a Firenze potrebbe finire anzitempo. Come scrive La Nazione, la Fiorentina vuole recuperare buona parte, se non tutti, i 12 milioni spesi per assicurarsi il giocatore. Lui non vuole andare in Europa: Firenze o il Brasile. Forti di questo, Gremio e Flamengo si sono fatte sotto. Soprattutto il club di Porto Alegre ha messo sul piatto 2 milioni per il prestito fino al dicembre di quest’anno, inserendo nella trattativa anche il difensore Walter Kannemann (SCHEDA), valutato 10. Ma in che termini? Niente prestiti, solo contanti, magari in più soluzioni. E Kannemann è un profilo che piace. La Fiorentina però non vorrebbe rinunciare totalmente a Pedro, mantenendo il controllo sul giocatore con la percentuale del 50 per cento su una futura rivendita (magari anche con una clausola di recompra già fissata), ridiscutendo il tutto tra due anni.