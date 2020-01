Ore calde: la Fiorentina incontra il Verona per Amrabat e Kumbulla

La Nazione si concentra sulle mosse di mercato della Fiorentina. Oggi il club viola incontrerà il Verona per verificare quali sono gli estremi per tentare l’assalto (per giugno) ad Amrabat (SCHEDA) e quello (immediato) a Kumbulla (SCHEDA). La certezza è che la Fiorentina sa benissimo una cosa: per sedersi al tavolo di Amrabat ci vorranno circa 32 milioni di euro. Cifra, questa, che è già alla base dell’affare che il Verona ha portato avanti con il Napoli. Affare che il club viola vorrebbe scavalcare. E per riuscire nell’impresa, Pradè è pronto a ribadire al Verona che la Fiorentina vuole anche Kumbulla.

Come scrive il Corriere Fiorentino, Amrabat preferisce il progetto di Commisso a quello di De Laurentiis. Servono almeno 17-18 milioni per rompere l’accordo già esistente tra Setti, presidente del Verona, e il patron del Napoli, ma la Fiorentina ci sta provando. Pradè continua a lavorare anche su Kumbulla e Juan Jesus, con l’idea di tenersi aperte le porte, qualora si presentasse l’occasione giusta, anche per un attaccante esterno.