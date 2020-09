Obiettivi viola: adesso è ufficiale, Florenzi sbarca in una big europea. Le cifre

Adesso è anche ufficiale, Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. A rendere nota la chiusura della trattativa è il club francese tramite un video sui propri canali social. Con conseguente foto della presentazione dell’ormai ex terzino giallorosso. Per quanto riguarda i dettagli dell’operazione, l’ex obiettivo viola, arriva a Parigi a titolo temporaneo: affare da 500 mila euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

->Clicca qui per tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina