Nonostante l’infortunio, Muriel-Atalanta sempre più vicini

Nelle ultime settimane il nome di Luis Muriel è stato spesso accostato all’Atalanta di Gasperini, pronta a riscattare il colombiano dal Siviglia ad ogni costo (pure da infortunato). Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com in serata, le due società avrebbero trovato l’accordo per chiudere la trattativa e dare il via libera al colombiano per il trasferimento alla squadra orobica.