Tutti pazzi per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina non piace solo alla Roma, ma anche al Napoli. Come scrive Il Mattino, Aurelio De Laurentiis proverà l’assalto nei confronti dell’ex Cremonese offrendo 22 milioni alla Fiorentina. Difficile, però, che Rocco Commisso si privi del centrocampista pugliese a gennaio.