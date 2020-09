Niente Fiorentina: Candreva va alla Sampdoria, le cifre dell’operazione

Manca solo l’ufficialità a definire il passaggio di Antonio Candreva alla Sampdoria. Il club genoano dopo aver preso Keita Baldè, anch’esso accostato alla Fiorentina, ha raggiunto l’accordo con l’esterno della nazionale. Stando a quanto scrivono noti esperti di calciomercato, per il laterale ormai ex Inter è in arrivo un contratto importante con scadenza fissata al 2024. Ai nerazzurri andranno invece 2,5 milioni di euro. Candreva è atteso in città già venerdì per il primo allenamento con i nuovi compagni

->Clicca qui per tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A