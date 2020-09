Archiviato il colpo Bonaventura, incassato il no del Torino per Belotti, la Fiorentina cerca ancora il suo attaccante. La resistenza dell’Hertha Berlino per Piatek è vinta, ma la società gigliata aspetta, perché vuole parlare col Napoli per Milik. La Nazione, in diretto contrasto con quanto affermato ieri da Sky Sport (LEGGI), sostiene che la situazione sia diversa rispetto a quando Juventus e Roma si contendevano il polacco, e la chiave è Cutrone. In azzurro gli spazi per Patrick sarebbero comunque limitati da Osimehn, ma almeno ci sarebbe un palcoscenico in più – l’Europa – sul quale lottare. Nessuna possibilità di inserire Castrovilli nell’affare, semmai Pezzella può rientrare nel discorso, visto che la concorrenza di Milan e Valencia è flebile.

